Risparmio quella straordinaria opportunità europea Scrive Paganetto

L’Europa sta perdendo una straordinaria opportunità di crescita: nonostante le famiglie europee risparmino il 13% del proprio reddito, la maggior parte di questa liquidità rimane inattiva in contanti o depositi. Se si adottasse il modello americano, con l’80% degli risparmi investiti in attività finanziarie, si potrebbe sbloccare un potenziale enorme per l’economia. Secondo la Bce, oltre il 60% degli investimenti...

Le famiglie, in Europa risparmiano il 13% del proprio reddito contro l’8% di quelle Usa, ma diversamente da esse prediligono detenere in contanti o depositi i propri 11.500 miliardi di liquidità. Ed è un risparmio con un notevole potenziale per la crescita degli investimenti se prevalesse il modello Usa delle famiglie che usano l’80% del loro risparmio per sottoscrivere attività finanziarie. Secondo la Bce oltre il 60% degli investimenti delle famiglie non supera i confini nazionali, anche a ragione della grande frammentazione delle infrastrutture finanziarie europee. E le commissioni a favore degli intermediari finanziari sono quasi il 60% in più rispetto agli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Risparmio, quella straordinaria opportunità europea. Scrive Paganetto

