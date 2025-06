Risolto il mistero del buco nero mancante | la scienza trova l’anello perduto dell’Universo

Dopo anni di mistero e speculazioni, la scienza ha finalmente scoperto il tanto cercato “anello perduto” dell’universo: i buchi neri di massa intermedia. Grazie all’analisi innovativa di undici segnali di onde gravitazionali, gli astronomi stanno colmando il divario tra i classici buchi neri stellari e quelli supermassicci, svelando un pezzo fondamentale della nostra cosmologia. Questa scoperta apre nuove porte alla comprensione dell’evoluzione dell’universo e delle sue creature più elusive.

Per anni gli astronomi hanno cercato tracce di una misteriosa categoria di buchi neri: quelli di massa intermedia. Più grandi dei classici buchi neri stellari, ma troppo piccoli per essere definiti supermassicci, questi oggetti rappresentavano un enigma. Ora, un team internazionale di ricercatori ha individuato nuovi segnali che potrebbero finalmente riempire questo vuoto cosmico. Grazie all'analisi di undici eventi di onde gravitazionali registrati dai rilevatori LIGO, Virgo e KAGRA, è emersa la presenza di ben cinque buchi neri finora sfuggiti, appartenenti proprio a questa categoria "intermedia".

