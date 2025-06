Riqualificazione | il futuro del Campo Europa

La riqualificazione del campo Europa rappresenta un passo fondamentale per il futuro dello sport nel quartiere. Luciana Barlocci e Nicolò Bagalini sollevano con determinazione la questione della manutenzione e del rinnovo dell’omologazione dell'impianto ‘Merlini’, un cuore pulsante per la comunità . Con impegno e visione, il Comune può trasformare questo spazio, rendendolo più sicuro e funzionale, contribuendo a costruire un futuro di benessere e aggregazione per tutti.

Il campo 'Europa' ha bisogno di manutenzione per il rinnovo dell'omologazione: è quanto sostengono Luciana Barlocci e Nicolò Bagalini, in un'interrogazione con cui chiedono al vertice comunale cosa si intenda fare per rimettere in sesto l'impianto sportivo 'Merlini', meglio conosciuto con il nome mutuato dal quartiere di appartenenza. "Il comune – si legge nel documento - è proprietario di impianti sportivi che consentono l'espletamento di almeno trenta discipline sportive, e deve garantire il miglioramento ed adeguamento continuo delle strutture sportive al fine di consentire la promozione dello sport e l'accesso alla pratica sportiva a tutti i cittadini.

