Riposto ai domiciliari ubriaco e violento contro l’ex compagna e i suoi familiari | arrestato 35enne

Una vicenda che ancora una volta mette in luce le sfide della giustizia e la tutela delle vittime. Un 35enne sotto arresti domiciliari, già protagonista di episodi violenti, ha infranto le regole, scatenando un grave episodio di aggressione contro l'ex compagna e i suoi familiari a Riposto. La sua condotta ha reso ancora più urgente intervenire per ristabilire l'ordine e garantire la sicurezza. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questo caso cruciale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione per rumori molesti. Un cittadino nordafricano di 35 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per un accoltellamento avvenuto la scorsa estate, è stato arrestato dai Carabinieri di Riposto in seguito a un grave episodio di disordine e aggressione. L’uomo, ospitato nella casa della sua ex compagna per scontare la misura cautelare, ha violato gli obblighi domiciliari e ha dato in escandescenze dopo aver abusato di alcol, causando momenti di forte tensione all’interno dell’abitazione. Fuori casa nonostante i domiciliari: la reazione violenta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riposto, ai domiciliari, ubriaco e violento contro l’ex compagna e i suoi familiari: arrestato 35enne

In questa notizia si parla di: domiciliari - riposto - ubriaco - violento

Ubriaco, evade dai domiciliari e provoca incidente con cinque auto: due feriti. Terrore tra i passanti - svolti dai carabinieri a seguito del violento incidente hanno permesso di accertare che il 38enne ... Da ilmessaggero.it