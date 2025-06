Ripescaggi esclusioni e le seconde squadre | la Serie C riparte nel caos che tocca anche Inter e Milan

La Serie C si riaccende, tra ripescaggi e esclusioni che scuotono il panorama calcistico italiano, coinvolgendo anche le grandi di Milano. L'ironia di “mai stati in B” si trasforma in realtà , con Inter e Milan che ora devono affrontare sfide imprevedibili, anche a rischio retrocessione. Un nuovo capitolo di competizione e sorpresa nel nostro calcio, dove nulla è scritto e ogni partita può riscrivere le sorti delle squadre.

"Mai stati in B". Sfottò diffuso nella rivalità tra Inter e Milan, storico scherno nerazzurro verso il rossonero. I tempi però sono cambiati e le due società hanno persino accettato la necessità di giocare in Serie C, compreso il rischio di retrocedere in D, come successo nell'ultima stagione al.

Secondo milanotoday.it: Perché le under 23 delle due milanesi sono impigliate nell’incertezza della prossima stagione di serie C, un campionato azzoppato tra chi penalizzazioni e chi rinuncia alle iscrizioni ...