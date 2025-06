Rinnovo Svilar accordo sul contratto | il belga vuole solo la Roma

Il mercato, che parte con entusiasmo e determinazione, rappresenta la chiave per rafforzare ulteriormente la Roma e consolidare il percorso intrapreso. Con il rinnovo di Svilar e la ferma volontà di puntare sul talento belga, i giallorossi si preparano a scrivere nuove pagine di successi, confidando nel giudizio del campo e nella strategia di una società ambiziosa. Un’estate che promette emozioni e grandi obiettivi, perché il futuro romanista è già in fermento.

Solo il campo sarà giudice supremo della Roma che verrà , ma non si può certo dire che la fiducia non manchi in queste settimane attorno all’ambiente giallorosso. Il percorso fatto da inizio 2025, seppur non culminato con la qualificazione in Champions League, ha gettato basi importanti sulle quali Ranieri sta continuando a lavorare, a partire dalla scelta di un Gasperini forte e giusto per avere ambizioni alte. Ora il mercato, che parte inevitabilmente dall’analisi di coloro che in rosa ci sono già , e da qualche giorno le notizie che giungono sul fronte Svilar sono ottime. La fiducia che per settimane tutte le parti in causa facevano trasparire trova ora riscontri, visto che, questa mattina, l’espero di mercato Nicolò Schira segnala che la Roma ha trovato l’accordo con il belga sulla base di 3,5 milioni all’anno più bonus, un cifra molto vicina ai 4 fissi che l’entourage ha chiesto dall’inizio delle trattative. 🔗 Leggi su Sololaroma.it