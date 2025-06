Rinascita Spal | l' amministrazione comunale valuta progetti e proprietà affidabili

La rinascita della Spal si gioca nella scelta dell’amministrazione comunale, chiamata a selezionare il progetto più convincente e una proprietà affidabile. La storia recente del club, precipitato nei dilettanti per scelte sbagliate, rende questa decisione cruciale. Alla porta di sindaco Fabbri e dell’assessore Carità bussano numerosi imprenditori, attratti dall’opportunità di restituire splendore ai biancazzurri e scrivere un nuovo capitolo di successo. La speranza è che questa sfida porti finalmente alla rinascita desiderata.

La rinascita della Spal è nelle mani dell’ amministrazione comunale, che prossimamente sarà chiamata a scegliere il progetto più convincente. Ma soprattutto la proprietà più seria e affidabile a cui affidare il club biancazzurro, precipitato nei dilettanti a causa di una gestione scellerata. Alla porta del sindaco Fabbri e dell’assessore Carità stanno bussando in parecchi, soprattutto imprenditori provenienti da altre province e regioni attirati dalla chance di mettere le mani su una società gloriosa come la Spal. Sarebbero invece in netta prevalenza ferraresi gli sponsor alle spalle della X Martiri, che come è noto sta valutando con molta attenzione la possibilità di cedere la propria matricola alla Spal gettando le basi per una ripartenza biancazzurra sul modello di quella avvenuta 12 anni fa grazie alla Giacomense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net