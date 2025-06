Rinasce l’Epitaffio antico confine tra Regno di Napoli e Stato Pontificio

Un patrimonio di storia e cultura torna alla luce grazie al restauro conservativo dell'epitaffio, testimonianza affascinante dell'antico confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio. Questa sera, l'inaugurazione sulla suggestiva Via Appia rappresenta un momento di grande valore per Benevento e l'intera provincia, unendo memoria storica e valorizzazione turistica in un progetto che promette di sorprendere. L'epitaffio, simbolo di un passato ricco di significati, si prepara a rinascere e sorprendere ancora una volta.

Comunicato Stampa Stasera l'inaugurazione del restauro conservativo del monumento lungo la Via Appia, tra memoria storica e valorizzazione turistica "Stasera ridiamo alla Città e alla provincia di Benevento un monumento straordinario e che ora conoscerà una valorizzazione inedita: il Monumento

