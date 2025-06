Rinasce il campo sportivo di Barriera il Seminara sarà ammodernato con fondi europei

Rinasce il cuore sportivo di Barriera con il restyling del campo “Salvatore Seminara”, un progetto che valorizza il quartiere e promuove uno stile di vita attivo. La recente approvazione del progetto esecutivo, finanziato con fondi europei, segna un passo importante nel piano di rigenerazione urbana. Un’opportunità per riscoprire lo sport come strumento di coesione e crescita comunitaria, dando nuova vita a uno spazio che tornerà a essere fulcro di entusiasmo e solidarietà.

La giunta comunale ha adottato il progetto esecutivo per la riqualificazione del campo sportivo "Salvatore Seminara", di via Paratore nel quartiere Barriera. L'intervento promosso dall'assessorato allo Sport è finanziato con fondi europei e rappresenta un tassello del piano di rigenerazione degli.

