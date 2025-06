Rimossa carcassa d' auto abbandonata a Ippocampo era lì da 30 anni | Sanzioni esemplari

Rimossa carcassa di un’auto abbandonata a Ippocampo, simbolo di un problema che dura da oltre 30 anni nel Foggiano. Centinaia di veicoli rubati, cannibalizzati e lasciati nelle campagne testimoniano un fenomeno che, seppur diffuso, richiede interventi decisi. L’automobile in questione – ormai ridotta a un relitto – rappresenta la lotta contro l’incuria e l’illegalità, un segnale forte che la svolta è possibile e necessaria.

Recuperata nel Foggiano una delle tante carcasse d'auto rubate, cannibalizzate e abbandonate nei campi del Foggiano. Se ne contano ormai centinaia, ne non migliaia, nei campi di Capitanata, ma questo intervento è indicativo delle dimensioni e longevità del fenomeno. L'auto in questione - ormai.

