Rilancio zone rurali la mission di Copagri a Bruxelles

Un incontro strategico per promuovere il rilancio delle zone rurali, questa missione di Copagri a Bruxelles mira a rafforzare il legame tra il mondo agricolo e le istituzioni europee. La delegazione, composta da rappresentanti di Copagri Frosinone-Latina, Gal Terre di Argil, Università di Cassino e Camera di Commercio Fr-Lt, si prepara ad ascoltare e influenzare le politiche future. Un’occasione cruciale per plasmare un futuro più sostenibile e prospero per le aree interne.

Una delegazione formata da Copagri Frosinone-Latina, Gal Terre di Argil, Università di Cassino e Camera di Commercio Fr-Lt, i prossimi 23 e 24 giugno 2025, incontrerà gli eurodeputati a Bruxelles. Una missione che ha un duplice obiettivo: la presentazione di idee di sviluppo delle aree interne.

