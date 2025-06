Riforme sul Gioco d’Azzardo rinviate al 2026 | si attende coordinamento strategico tra le Autorità

L’Italia ha deciso di rinviare al 2026 le riforme sul gioco d’azzardo, dando più tempo per un coordinamento strategico tra ministeri ed enti. Una mossa pragmatica che punta a garantire una revisione normativa approfondita e allineata alle evoluzioni tecnologiche del settore. Affrettare le riforme potrebbe infatti compromettere l’efficacia delle future regolamentazioni, lasciando spazio a rischi ancora più elevati. È il momento di pensare a un futuro sostenibile e sicuro per il gioco legale.

