Riforma concorsi universitari | cresce il potere dell’ANVUR?

La riforma dei concorsi universitari sta rivoluzionando il panorama accademico italiano, con l'ANVUR che acquista un ruolo sempre più centrale. Mentre il DDL promette di semplificare le carriere e promuovere una maggiore meritocrazia, solleva anche dure polemiche riguardo al suo impatto sulla trasparenza e sulla cooptazione locale. Ma quali sono davvero gli obiettivi e le conseguenze di questa nuova proposta? Scopriamolo insieme.

Il DDL sui concorsi universitari punta a semplificare le carriere, ma accende il dibattito. La proposta abolisce l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), ma secondo le critiche potrebbe rafforzare il controllo dell'ANVUR e non risolvere il problema della cooptazione locale. Obiettivi della nuova riforma sui concorsi universitari Il nuovo disegno di legge per il reclutamento accademico, illustrato

