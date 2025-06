Rifiuti in fiamme e aria irrespirabile tra via Missori e piazza Palestro

Tra via Missori e piazza Palestro, un’immagine che ricorda la Terra dei Fuochi: rifiuti in fiamme e aria irrespirabile disturbano cittadini e turisti. La mancanza di controlli e la costante presenza di discariche abusive evidenziano un problema urgente e ormai cronico. È ora di chiedere azioni concrete per ripristinare sicurezza e decoro, perché il nostro territorio merita rispetto e tutela.

"Come nella terra dei fuochi, ieri pomeriggio si presentava lo sbocco di via Missori su piazza Palestro, tossicità nell'aria, e turisti indignati, nessun presidio a vigilare, tutti impuniti coloro che deturpano, anzi con cadenza settimanale arriva poi la ruspa". Lo segnala il nostro lettore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rifiuti in fiamme e aria irrespirabile tra via Missori e piazza Palestro

