Rifiuti e siringhe abbandonate in via Cetteo Ciglia | la segnalazione di un cittadino

Un cittadino ha segnalato un grave problema di degrado in via Cetteo Ciglia, dove rifiuti e siringhe usate sono abbandonate sul marciapiede, creando un rischio per la sicurezza e la salute dei residenti. Con fotografie alla mano, mostra uno scenario che richiede interventi immediati per ripristinare l’ordine e la sicurezza dell’area. È fondamentale sensibilizzare le autorità affinché si intervenga prontamente e si tuteli il decoro urbano.

Rifiuti e anche siringhe usate tra quelli abbandonati sul marciapiede di via Cetteo Ciglia. A segnalare l’ennesima situazione di degrado è un cittadino che con alcune foto mostra come si presenta il tratto di marciapiede che incrocia con via Lago di Campotosto. Ricevi le notizie de IlPescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Rifiuti e siringhe abbandonate in via Cetteo Ciglia": la segnalazione di un cittadino

In questa notizia si parla di: rifiuti - siringhe - cetteo - ciglia

"Rifiuti e siringhe abbandonate in via Cetteo Ciglia": la segnalazione di un cittadino - Un residente di Pescara denuncia un crescente degrado in via Cetteo Ciglia, dove rifiuti e siringhe usate sono abbandonate sul marciapiede, minacciando sicurezza e decoro urbano.

Rifiuti e siringhe abbandonate in via Cetteo Ciglia: la segnalazione di un cittadino; Drogati e alcolizzati la fanno da padrone nel parcheggio di via Cetteo Ciglia, la segnalazione di un cittadino; Pescara, via Cetteo Ciglia: effettuata la bonifica straordinaria.

"Rifiuti e siringhe abbandonate in via Cetteo Ciglia": la segnalazione di un cittadino - A segnalare l’ennesima situazione di degrado è un cittadino che con alcune foto mostra come si presenta il ... Da ilpescara.it