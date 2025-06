Rifiuti e degrado serve chiarezza Immondizia ammassata alle porte della città

Rifiuti e degrado minacciano la vivibilità di Mondragone, con immondizia accumulata alle porte della città. Antonio Belli, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, denuncia una gestione poco efficace e richiama alla responsabilità chi ha ricoperto ruoli istituzionali in questi anni. È giunto il momento di fare chiarezza e affrontare con decisione questa emergenza ambientale e sociale, perché il benessere cittadino non può più aspettare.

Il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia di Mondragone, Antonio Belli, interviene sulla situazione ambientale e sociale della città, richiamando alle responsabilità politiche chi ha avuto ruoli istituzionali in questi anni. Al centro delle sue dichiarazioni, il presidente della Commissione.

