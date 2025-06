Rifiuti a ottobre nuovi cassonetti Tessera solo per l’indifferenziato E scompare l’apertura manuale

A Imola, l'autunno porta una rivoluzione nella gestione dei rifiuti: via i vecchi cassonetti e spazio alla nuova tessera Smeraldo, che renderà la raccolta più smart e igienica. Con questa innovazione si semplifica l’accesso e si riducono i contatti, contribuendo a un ambiente più pulito e sostenibile. Tutti gli altri contenitori, soggetti a vari correttivi, saranno aggiornati per migliorare l’efficienza e rispondere alle esigenze della comunità.

Partirà in autunno, dopo anni di pressing da parte di cittadini e forze politiche di opposizione, l’annunciata sostituzione dei circa 2.200 contenitori stradali per i rifiuti presenti a Imola. Quelli per la raccolta indifferenziata si apriranno semplicemente avvicinando la nuova Carta smeraldo e, a differenza degli attuali (introdotti nel 2016), si chiuderanno tramite pedale. Tutti gli altri cassonetti, oggetto di vari correttivi, saranno invece ad apertura libera. Comune e Hera sono al lavoro per definire i dettagli della riorganizzazione dei servizi ambientali prevista dalla gara Atersir che la multiservizi si è aggiudicata alla fine del 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, a ottobre nuovi cassonetti. Tessera solo per l’indifferenziato. E scompare l’apertura manuale

