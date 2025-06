Ricortola spiaggia deturpata Zaccagna | Legname e rifiuti una situazione inaccettabile

ricoperta di legname abbandonato e rifiuti, deturpando la sua bellezza naturale e compromettendo l’esperienza di chi la frequenta. È inaccettabile che un patrimonio così prezioso venga lasciato in queste condizioni. È giunto il momento di agire con decisione per ripristinare la dignità di Ricortola e tutelare il nostro mare e le nostre spiagge, perché il rispetto per l’ambiente riguarda tutti noi e il futuro del nostro territorio.

Marina di Massa, 15 giugno 2025 – "Come consigliere comunale e come residente della zona, sento il dovere di denunciare pubblicamente la situazione inaccettabile in cui versa il litorale di Ricortola". Comincia così la nota di denuncia di Ivo Zaccagna, consigliere di opposizione di 'Massa è un'altra cosa' riguardo a un tratto di costa che dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza del nostro territorio. "Oggi questa zona è completamente trascurata – sottolinea Zaccagna –. Tronchi, rifiuti plastici, legni e detriti vari coprono interamente tratti di spiaggia, deturpando un'area che dovrebbe essere valorizzata e tutelata con continuità.

«Litorale di Ricortola punto di forza del territorio ma in balìa di rifiuti, tronchi e detriti»

