Riciclo e raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio il ' Green Steel Game' anima l’estate

L’estate si accende di sostenibilità con il Green Steel Game, l’innovativa iniziativa educativa di Ricrea che promuove il riciclo degli imballaggi in acciaio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il 2024 torna con un’esperienza ancora più coinvolgente e interattiva, dedicata a sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza del recupero e della raccolta differenziata. Pronti a scoprire come trasformare l’acciaio in un alleato per il nostro pianeta? L’avventura continua: entra nel gioco e fai la differenza!

Dopo il successo delle edizioni estive del 2022, 2023 e 2024, torna con una veste ancora più coinvolgente il Green Steel Game, l'iniziativa educativa e gratuita promossa da Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio, in collaborazione con Eduiren e patrocinata Anci.

