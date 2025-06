Ricci in seconda fila non resiste e lascia

una naturale insofferenza, Ricci in seconda fila non resiste e lascia il posto. Un siparietto che mette in luce le tensioni della politica locale, dove l’ordine dei posti subisce una piccola rivoluzione, rivelando molto più di un semplice cambio di sedile. In questo contesto, anche i gesti più semplici possono svelare le sfumature di un confronto spesso sottovoce, ma mai troppo nascosto.

Siparietto della politica all’assemblea della Cna. Il palconoscenico è questo: ordine dei posti con la sola scritta autorità. A sinistra i politici, a destra gli esponenti Cna. In prima fila tra le autorità due assessori regionali: Antonio Baldelli e Stefano Aguzzi. Quindi Dallasta, Vitri, Minardi e Ruggeri dei 5 Stelle. Dietro di loro qualche consigliere comunale. Arriva Matteo Ricci, vede tutto occupato e si siede in seconda fila lato Cna. Con lui Daniele Vimini. Ricci guarda il cellulare, passa qualche minuto, si alza, saluta gli esponenti che parlavano sul palco e se ne va. Inizia la sarabanda: "E’ andato via leggermente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci in seconda fila non resiste e lascia

Ricci in seconda fila non resiste e lascia

