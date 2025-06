Riccardo Zoia | Vis una stagione da protagonisti e nuovi obiettivi all' orizzonte

Riccardo Zoia ha vissuto una stagione da protagonista, consolidando il suo ruolo all’interno della famiglia Vis e gettando le basi per nuovi traguardi. La sua affidabilità e determinazione sono state fondamentali in un’annata che ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori. Con la passione di sempre, ora mira a scrivere nuovi capitoli di successo, perché il futuro del Vis si costruisce passo dopo passo, con impegno e ambizione.

È una panoramica sul mondo Vis a 360° quella fornitaci da Riccardo Zoia. Nella scorsa stagione si è rivelato sinonimo di affidabilità, nella prossima sarà uno dei pilastri da cui ripartire. Voto all' ultimo campionato? "Il voto alla scorsa stagione è indubbiamente alto. Abbiamo disputato un'annata incredibile. Il merito va a tutti i componenti della famiglia Vis: dal mister al suo staff passando per società e compagni. L'obbiettivo iniziale era la salvezza ma noi siamo riusciti ad andare ben oltre, risultando protagonisti anche ai playoff". C'è il rammarico di non aver affrontato il Pescara con l'organico al completo? "Abbiamo affrontato il Pescara al massimo, dando tutto.

