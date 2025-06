Riccardo Trillini guida l' Olympiacos Pireo al quarto scudetto in Grecia

Riccardo Trillini, l’allenatore cingolano che ha conquistato il suo quarto scudetto in Grecia con l’Olympiacos Pireo, è un vero e proprio protagonista nel mondo della pallamano. Dopo successi in Italia, Lussemburgo e ora in Grecia, Trillini ha dimostrato ancora una volta di saper scrivere pagine indimenticabili della sua carriera. "Ora qua – ammette Trillini – sono tutti incredibilmente felici, alla vigilia era impensabile che...

L’allenatore cingolano Riccardo Trillini, tra i tanti successi in Coppe, tornei internazionali e a livello mondiale, ha vinto due scudetti in Italia, uno in Lussemburgo e l’altra sera ha collezionato il quarto in Grecia, guidando al successo l’ Olympiacos Pireo di Atene contro l’Aek, la rivale concittadina e irriducibile avversaria nella pallamano. "Ora qua – ammette Trillini – sono tutti incredibilmente felici, alla vigilia era impensabile che l’Olympiacos conquistasse il quinto titolo". Trillini è arrivato lo scorso 5 marzo all’Olympiacos quarto in classifica e durante la stagione è sempre stato battuto dall’Aek: per prevalere, la dirigenza lo aveva dotato di 13 assi stranieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riccardo Trillini guida l'Olympiacos Pireo al quarto scudetto in Grecia

