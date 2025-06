Ricarica in anticipo e truffa delle escort nuove intercettazioni sull' appalto per la rete idrica | la settimana di Dossier

Scandali e inganni si intrecciano nel cuore di un’indagine che mette in luce una rete di truffe legate a escort e appalti pubblici. La settimana di dossier svela i dettagli di un modo sottile e perverso di ingannare, con ricariche virtuali e false promesse di incontri clandestini. Gerlando Cardinale, per…

Una ricarica virtuale fatta in un tabacchino, facendo credere all'interlocutore che si trova poco distante dall'abitazione dove da lì a poco avrebbe consumato una sfrenata ora di sesso a pagamento, e poi la beffa: numero WhatsApp bloccato ed escort sparita nel nulla. Gerlando Cardinale, per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ricarica in anticipo e truffa delle escort, nuove intercettazioni sull'appalto per la rete idrica: la settimana di Dossier

