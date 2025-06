Rhode il brand di Hailey Bieber conquista $20 milioni di visibilità mediatica dopo la vendita a Elf Beauty

Non male per un marchio nato da una passione e una visione condivisa, che ora si conferma come protagonista indiscussa nel mondo della bellezza. Rhode, fondato da Hailey Bieber, ha dimostrato che con un forte personal branding e un prodotto di qualità , il successo può essere raggiunto in modo rapido e travolgente. La vendita a elf beauty segna solo il principio di una nuova era per il brand e i suoi fan.

In un settore dove il personal branding conta quanto la qualità del prodotto, la notizia della vendita di Rhode — il marchio skincare fondato da Hailey Bieber — ha fatto rumore. E non solo per la cifra da capogiro dell’accordo: un miliardo di dollari. Il vero colpo da maestro, però, è stato quello mediatico. Solo nelle prime 48 ore dalla notizia, il brand ha generato un valore d’impatto sui media pari a 20 milioni di dollari. Non male per un’operazione annunciata appena il 28 maggio. Hailey Bieber vende Rhode a E.l.f. Beauty: perché questa mossa vale più di un miliardo (e molto più di una cifra). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rhode, il brand di Hailey Bieber, conquista $20 milioni di visibilità mediatica (dopo la vendita a E.l.f. Beauty

In questa notizia si parla di: rhode - brand - hailey - bieber

È stato definito “il più grande affare nel settore beauty”. E in effetti è difficile non pensarlo dato che la vendita del brand Rhode (che era di proprietá di Hailey Bieber) è stata suggellata da un accordo da 1 miliardo di dollari con e.l.f. Beauty. E Bieber, nella sua v Vai su Facebook

Hailey Bieber vende Rhode, il suo brand di skincare e make up, a E.l.f. per un miliardo di dollari Vai su X

Hailey Bieber riscrive la skincare maschile di Rhode e sceglie Harris Dickinson come volto; Rhode lancia il suo primo male ambassador: Harris Dickinson; Hailey Bieber vende per un miliardo il suo brand Rhode Skin.

Rhode lancia il suo primo male ambassador: Harris Dickinson - Rhode di Hailey Bieber lancia la nuova Glazing Milk (in arrivo il 24 giugno) con una campagna speciale. Come scrive amica.it