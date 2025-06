Rho via al restyling della stazione | Bosco elettrico da oltre 4 milioni

Il progetto "Bosco Elettrico" trasformerà radicalmente la stazione di Rho, creando una nuova piazza, percorsi ciclopedonali e fermate degli autobus più funzionali. Con un finanziamento di 4,5 milioni di euro da UE e Regione Lombardia, questa iniziativa mira a riqualificare l’intera area, migliorando accessibilità e qualità della vita. Una rinascita che posizionerà Rho tra i comuni più innovativi e sostenibili della Lombardia.

Una nuova piazza, percorsi ciclopedonali, nuove fermate degli autobus, la riqualificazione di tutta l'area intorno alla stazione e degli accessi. E' il progetto " Bosco elettrico " che cambierà il volto della stazione ferroviaria di Rho e che ha ottenuto un finanziamento di 4,5 milioni di euro da Unione Europea e Regione Lombardia. Il progetto presentato dal Comune di Rho si è classificato al secondo posto su oltre 20 comuni lombardi che hanno partecipato al Bando regionale che metteva a disposizione 60,4 milioni di euro. "Con questo Bando finanziamo la realizzazione di importanti interventi che migliorano le infrastrutture al servizio del trasporto pubblico e della mobilità pubblica e condivisa - afferma l'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi - L'obiettivo è rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l'aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing e gli interventi per l'interscambio tra diversi mezzi di trasporto pubblico".

