Rexal Ford bloccato a Skiathos da agenti greci e italiani così è stato arrestato il presunto killer di Villa Pamphili – Il video

Un arresto che scuote l'opinione pubblica: Rexal Ford, il presunto killer di Villa Pamphili, è stato fermato a Skiathos dopo una complicata operazione congiunta tra agenti greci e italiani. Le immagini dell’arresto, diffuse dalla polizia, mostrano un momento cruciale nel caso che ha sconvolto Roma. Una vicenda drammatica che ancora non trova pace, e che ora si avvia verso una svolta decisiva.

La polizia italiana ha diffuso oggi un breve video che ritrae gli attimi dell’ arresto a Skiathos di Rexal Ford, il 46enne californiano accusato dell’ omicidio di una neonata e dell’occultamento del cadavere della madre a Villa Pamphili, a Roma. L’arresto dell’uomo risale a venerdì, sei giorni dopo il ritrovamento dei due corpi. Nelle immagini diffuse si vede Ford (con il volto oscurato) scortato dagli agenti greci e italiani fuori dagli uffici di Polizia e fatto entrare in un’auto. Al termine delle procedure di identificazione i poliziotti greci hanno dato esecuzione alla notifica del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana a seguito delle indagini coordinate dalla procura di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

