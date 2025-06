Rettore domani il voto finale Sfida per il futuro dell’ateneo | L’obiettivo è il bene comune

Domani si decide il futuro dell'Università di Modena e Reggio Emilia: un voto cruciale che segna la sfida finale tra i candidati, tutti motivati dall’obiettivo comune di promuovere il bene collettivo. Con l’incertezza ancora sul tavolo, il risultato finale potrà determinare la direzione dell’ateneo e il suo impatto sul territorio. La scelta è nelle mani degli elettori, pronti a scrivere un nuovo capitolo per l’istituzione.

Domani nel tardo pomeriggio l' università di Modena e Reggio Emilia scoprirà il nome del nuovo o della nuova "rettore". Dopo il risultato del 4 giugno, in cui nessuno dei quattro candidati, Alessandro Capra, Rita Cucchiara, Tommaso Fabbri e Giovanna Galli, ha raggiunto l'impegnativo quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto (erano necessari oltre 600 voti), sono rimasti a sfidarsi il professor Tommaso Fabbri del Dipartimento di Economia Marco Biagi e la professoressa Rita Cucchiara del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari. Le ore di questa lunga vigilia elettorale sono state impiegate a dipanare l'incognita degli apparentamenti.

Scrive msn.com: Si potrà esprimere la preferenza online dalle 9 alle 18, quorum non necessario.