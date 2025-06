Retegui Juventus resiste la pista italiana per l’attaccante del futuro | svelata la richiesta dell’Atalanta Sarà conteso con… I dettagli

L'attenzione della Juventus si concentra ancora su Mateo Retegui, il promettente attaccante dell’Atalanta, considerato uno dei profili più interessanti del calcio italiano. Nonostante le voci di un possibile trasferimento, la richiesta dei nerazzurri si fa sentire forte, complicando l’affare. La trattativa si prospetta infuocata, con la Dea decisa a trattenere il suo gioiello e la Juve pronta a sfidare le alte pretendenti. Ma quali sono i dettagli nascosti dietro questa intricata partita di mercato?

Retegui Juventus, resiste la pista italiana per quello che sarà il nuovo attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni. Tra i tanti nomi di attaccanti accostati al calciomercato Juve in queste settimane c’è anche quello di Mateo Retegui, bomber dell’ Atalanta. Sarà uno dei calciatori al centrocampo di questa calda sessione estiva di mercato ma la Dea non lo lascerà partire a poco. Il capocannoniere della scorsa Serie A vale circa 50 milioni di euro e i bianconeri potrebbero pensare anche alla pista italiana per il 9 del futuro. A riportarlo è Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com