Repubblica | Il Napoli cerca il colpo in attacco

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande calcio, puntando dritto a rafforzare il suo reparto offensivo. Con ambizioni sia in Serie A che in Champions League, il club sogna di sorprendere e conquistare con un colpo da 50 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: aumentare i gol e lasciare il segno. Ma quali saranno le mosse decisive di questa strategia audace? Restate sintonizzati, perché l’estate dei partenopei promette emozioni forti.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo con un'idea chiara: aumentare la produzione di gol in vista di una stagione densa di impegni. Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la priorità del club è investire in attacco, anche con un colpo da 50 milioni di euro, per offrire a Conte un'arma in più sia in Serie A che in Champions League. Tra le strategie al vaglio della dirigenza azzurra c'è l'alternativa tra affiancare un centravanti a Romelu Lukaku, già leader designato dell'attacco, oppure puntare su un esterno offensivo capace di assicurare gol e imprevedibilità.

