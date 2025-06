Replica La Promessa in streaming puntata 15 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, domenica 15 giugno 2025, torna l’appuntamento con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata di oggi, Cruz ordina di cacciare Pia dalla tenuta, senza lasciare spazio a ripensamenti. Se avete perso qualche episodio o desiderate rivederlo in streaming gratis, ecco il video Mediaset. Continuate a seguire le avventure dei vostri personaggi preferiti e scoprite cosa succederà nella prossima puntata!

Nuovo appuntamento oggi – domenica 15 giugno 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Cruz ha ordinato di cacciare Pia e di impedirle di tornare alla tenuta per qualsiasi motivo. La marchesa è stata molto chiara e non intenderà cambiare idea né ora né mai. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

