renault luca de meo lascia la guida del gruppo auto presente anche in f1

Luca De Meo, volto noto nel mondo automobilistico e attuale CEO di Renault, si prepara a voltare pagina. Dopo aver guidato il gruppo presente anche in Formula 1 fino al 15 luglio, annuncia un nuovo capitolo nella sua carriera: potrebbe diventare il nuovo CEO di Kering, il colosso del lusso. Una mossa che segna un passo importante, aprendo le porte a sfide affascinanti oltre il settore auto, e dimostra quanto la versatilità sia fondamentale nel mondo degli affari oggi.

Rimane in carica come amministratore delegato fino al 15 luglio, poi "nuove sfide al di fuori del settore automobilistico": per la stampa francese sarà il nuovo Ceo del polo del lusso Kering. 🔗 Leggi su Gazzetta.it