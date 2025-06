Regionali Zinzi sfoglia la margherita | troppi candidati

Le prossime regionali in Campania si fanno sempre più imprevedibili, con una sfida aperta tra numerosi candidati e un panorama politico in fermento. Dopo l’impossibilità di De Luca di proseguire il suo mandato, cresce l’attesa per scoprire chi guiderà la regione nei prossimi cinque anni. Tra alleanze imprevedibili e strategie ancora da definire, il quadro politico si prepara a un nuovo capitolo ricco di sorprese e sfide da affrontare.

In attesa di capire chi saranno i candidati a guidare la Regione Campania per i prossimi cinque anni dopo l'impossibilità per De Luca di correre per il terzo mandato (anche per un assist all'attuale governatore potrebbe giungere dal governo di centrodestra che starebbe pensando di rimuovere il.

