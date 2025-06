Regionali 2025 Piero De Luca | In Campania 10 anni di rivoluzione copernicana e veri miracoli

Nel cuore della Campania, i 10 anni di governo di Piero De Luca hanno segnato una vera rivoluzione copernicana, portando a sorprendenti miracoli in vari settori. Il deputato del Pd, figlio del presidente regionale Vincenzo De Luca, ne ha parlato durante l’evento Capri D’Autore, sottolineando come questa trasformazione abbia ridefinito il volto della regione. Ma quali sono le sfide e le opportunità per il futuro? Scopriamolo insieme.

"La Campania in 10 anni ha compiuto una rivoluzione copernicana, con una serie di veri e propri miracoli, in tanti settori". A sostenerlo il deputato del Pd Piero De Luca, figlio del presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso di  un'intervista nella rassegna culturale Capri D'Autore.

