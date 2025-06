Reggio Emilia fermato con droga dopo inseguimento su moto rubata

Reggio Emilia si accende di tensione e adrenalina: un inseguimento mozzafiato ha coinvolto un uomo in moto rubata, che nel tentativo di sfuggire alla polizia ha messo a rischio pedoni e altri utenti della strada. La scena, avvolta dalla suspense, si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il sequestro del veicolo illecito. È un episodio che dimostra come la sicurezza cittadina sia una priorità da difendere ogni giorno.

Reggio Emilia, 15 giugno 2025 - Alla vista di un’auto della Squadra Volanti, un uomo in moto ha cambiato direzione, cercando di allontanarsi per evitare un possibile controllo, nel pomeriggio di venerdì scorso in viale Piave. Ma i poliziotti hanno riconosciuto il veicolo, che risultava rubato nei giorni scorsi in città . E’ iniziato un inseguimento, con manovre pericolose del centauro, anche in zone pedonali, con l’uomo riuscito a far perdere le proprie tracce. Ma grazie agli abiti indossati e al casco senza visiera, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo, da subito oggetto di ricerche. E’ stato intercettato poco dopo in via Paterlini, stavolta su una bici elettrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, fermato con droga dopo inseguimento su moto rubata

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - inseguimento - moto

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

Frecciata di Ilary Blasi a Luciano Spalletti, fresco di esonero da c.t. della Nazionale, dopo la pesante sconfitta di Oslo contro la Norvegia (3-0, 6 giugno). Chiudendo poi l’avventura azzurra con il successo a Reggio Emilia con la Moldova (2-0, 9 giugno). La sho Vai su Facebook

Reggio Emilia, fermato con droga dopo inseguimento su moto rubata; Intervento della Polizia Locale in via Emilia finisce male, incidente per la pattuglia; Cadelbosco Sopra, scontro tra un auto e una moto: due feriti gravi.

Reggio Emilia, fermato con droga dopo inseguimento su moto rubata - Alla vista di un’auto della Squadra Volanti, un uomo in moto ha cambiato direzione, cercando di allontanarsi per evitare un possibile controllo, nel pomeriggio di vener ... Come scrive ilrestodelcarlino.it