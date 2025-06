Referendum il Ministro Calderoli contro la raccolta digitale delle firme | Ne va della democrazia

Il dibattito sulla raccolta digitale delle firme per referendum e iniziative popolari si accende, con il ministro Calderoli che mette in guardia: “Ne va della democrazia”. La questione divide opinioni, sollevando interrogativi sulla sicurezza, l'accessibilità e l’efficacia di questa modalità. È fondamentale capire se questa innovazione possa rafforzare o mettere a rischio il nostro sistema democratico. In un’epoca di digitalizzazione crescente, la sfida è trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei principi fondamentali.

Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, intervistato dal Corriere della Sera, lancia un monito deciso sulla raccolta digitale delle firme per referendum e leggi di iniziativa popolare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

