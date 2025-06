Referendum conta interna e sconfitta dei promotori | i dati che inchiodano la sinistra

Il referendum si è rivelato molto più di una semplice consultazione popolare: è diventato uno specchio della frammentazione interna alla sinistra e un banco di prova per l'opposizione. I dati, infatti, inchiodano questa realtà, svelando come l’uso strumentale del voto abbia messo in luce le fragilità di un fronte che, invece di unificarsi, si è diviso tra sconfitti e vincitori. Ma cosa ci insegna tutto questo?

Che il referendum sia stato usato come strumento per una conta interna, per un test sulle capacità dell'opposizione di costruire un'alternativa al governo, si era capito subito. Basti pensare al fatto che i quesiti proponevano di abrogare leggi fatte dalla stessa sinistra che fino a una settimana fa ha incitato gli elettori a recarsi alle urne e a mettere la croce su cinque sì. La lettura dei risultati, però, trova conferme anche a bocce ferme. A certificare il flop, a distanza di sette giorni, è il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della Sera. "Benché fosse evidente a tutti che raggiungere il quorum del 50%+1 degli aventi diritto era palesemente improbabile, il dato finale è risultato inferiore a tutte le aspettative", si legge in apertura dell'articolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, "conta interna" e "sconfitta dei promotori": i dati che inchiodano la sinistra

IL QUORUM BOCCIA LEGITTIMA LA STRATEGIA DELL'ASTENSIONE DI MELONI Giorgia Meloni ha dichiarato che si asterrà al referendum perché è, in sostanza, una resa dei conti interna alla sinistra. Se non dovesse essere riuscita a convincere gli elettori

