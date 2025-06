Red Dead Redemption 2 sono in arrivo a breve delle novità entusiasmanti secondo il doppiatore di John Marston

Gli appassionati di Red Dead Redemption 2 sono in fermento: Rob Wiethoff, la voce iconica di John Marston, ha annunciato novità “incredibili” da condividere prima di venerdì. L’entusiasmo del doppiatore ha acceso le speranze di un’annuncio che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di gioco, alimentando le speculazioni su una nuova versione o contenuti esclusivi. La suspense è alle stelle: cosa ci riserveranno i prossimi giorni? Restate sintonizzati, perché le sorprese potrebbero essere sorprendenti.

Rob Wiethoff, storico doppiatore di John Marston, ha annunciato durante un livestream di avere “notizie incredibili” da condividere prima di venerdì, alimentando di conseguenza le attese dei fan di Red Dead Redemption 2. Sebbene non abbia condiviso dei dettagli più precisi, il tono entusiasta e il contesto — stava giocando proprio a Red Dead Redemption — hanno alimentato le speculazioni su una possibile nuova versione del gioco, attesa da anni. Tra le ipotesi più probabili, emerge quella di un aggiornamento tecnico per le console di attuale generazione. Difatti dopo quasi sette anni dal debutto, Red Dead Redemption 2 non ha mai ricevuto un aggiornamento ufficiale per PS5 o Xbox Series, restando giocabile solo attraverso la retrocompatibilità delle console Sony e Microsoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it