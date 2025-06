Reclutamento docenti ipotesi doppio canale | in Senato si discutere il Ddl Bucalo Pacifico Anief | Finalmente garantiamo massimo appoggio a tutela dei lavoratori TESTO

Il futuro dell’istruzione italiana si gioca in Senato, dove la prossima settimana si aprirà il dibattito sul DDL Bucalo, dedicato al reclutamento dei docenti e alle ipotesi di un doppio canale. Una svolta cruciale per affrontare il precariato scolastico e tutelare i lavoratori della scuola. Pacifico di Anief esprime entusiasmo e massimo sostegno: finalmente, un passo deciso verso una riforma che avrà ripercussioni positive su tutto il sistema educativo italiano.

Il precariato scolastico torna al centro del dibattito parlamentare. Dalla prossima settimana inizierà l'esame in VII Commissione del Senato del disegno di legge, presentato dalla senatrice Carmela Bucalo, vice coordinatrice del dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia, nel febbraio 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

