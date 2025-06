Reazione a Catena telespettatori in rivolta contro Sabrina | Godo anche meno isterica

Reazione a Catena si accende di tensione e sorprese, coinvolgendo un pubblico sempre più appassionato. La puntata di oggi, domenica 15 giugno, ha visto un inizio inedito e scelte sorprendenti, con le sfidanti Le Capacciole e i campioni Tiri Liberi pronti a sfidarsi in un duello avvincente. Ma cosa succederà tra Sabrina e gli altri concorrenti? La gara si fa infuocata e il pubblico è in fermento: non perdetevi gli sviluppi di questa emozionante puntata!

Oggi, domenica 15 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa ha deciso di iniziare la puntata in maniera diversa, presentando per prime le sfidanti. Si tratta de Le Capacciole, un trio formato da Arianna, Jessica, Cristina. Loro sono tre sorelle e vengono da Sorano. I campioni invece sono i Tiri Liberi, una squadra composta da Luca, Sabrina e Fabio. Ma in finale, ancora una volta, sono arrivati i Tiri Liberi. I campioni di Reazione a Catena avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 41mila euro.

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

I campioni del gioco 'Reazione a Catena', i Tiri Liberi, tornano a vincere, ma le critiche su Sabrina si fanno sentire sul web. "Date un calmante alla signora, perché sta mettendo ansia anche a me", è solo uno dei commenti che inondano i social. I coach di Codr Vai su Facebook

