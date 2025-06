Real Madrid hotel con vistamatrimonio | Rodrygo se la ride

Il Real Madrid sbarca negli Stati Uniti per il prestigioso Mondiale per Club, ma l’evento più sorprendente arriva dall’hotel di Miami: un matrimonio in piscina che ha lasciato tutti senza parole. Tra sorrisi e incredulità, Rodrygo non può credere ai suoi occhi, vivendo un momento unico e indimenticabile. Un’anticipazione di emozioni autentiche che rende questa avventura ancora più speciale.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid, hotel con vista...matrimonio: Rodrygo se la ride

In questa notizia si parla di: realmadrid - hotel - matrimonio - rodrygo

