Real Isola trionfa 3-2 contro Kickers Narnali e diventa campione regionale

Un emozionante duello tra autentiche protagoniste, il Real Isola ha conquistato il titolo regionale con una vittoria mozzafiato 3-2 contro i Kickers Narnali. Una sfida ricca di tensione e talento, che ha visto il trionfo di una squadra determinata a scrivere la propria storia. Con questa vittoria, il Real Isola si laurea campione regionale, consacrando il loro impegno e passione. La gloria รจ loro: ora, il futuro li attende con nuove ambizioni.

REAL ISOLA 3 KICKERS NARNALI 2 REAL ISOLA: Martini L., Lunardi, Terreni, Volpini, Scherillo, Nannetti, Guardini (43โ€™ Baronti), Macaluso, Nacci R. (62โ€™ Sassaroli), Duccini (59โ€™ Nacci E.), Annicchiarico. A disp.: Bigazzi, Neri, Scalia, Peruzzi, Salvadori, Merola. All.: Martini F. KICKERS NARNALI: Orrea, Palli (62โ€™ Cinieri), Cardinale, Facchini, Mosconi, Strafelini (53โ€™ Ciulli), Scardamaglia (65โ€™ Salvatore), Sayeb (65โ€™ Guarnieri), La Rosa (41โ€™ Querci), Scianname, Gigliofiore. All.: Giugni. Arbitro: Rago di Pistoia (assistenti Gjura e Neri, quarto ufficiale Torbica di Pistoia). Reti: 2โ€™ Duccini; 3โ€™ Lunardi; 45โ€™ rig.

