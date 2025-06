Re Carlo lascia il trono La clamorosa notizia arriva proprio dal Regno Unito

Il futuro della monarchia britannica si fa sempre più incerto: con le condizioni di salute di Carlo III che destano preoccupazione, si ipotizza un'imminente transizione di potere. Le fonti anglosassoni suggeriscono che il principe William potrebbe essere incoronato re entro il 2025, accelerando un passaggio che cambierebbe radicalmente la storia della corona. La decisione, ancora in fase di discussione, potrebbe arrivare prima del previsto, lasciando il mondo a chiedersi cosa riserverà il domani...

Si fa sempre più insistente, tra le testate anglosassoni, l' ipotesi che il principe William possa essere incoronato re entro la fine del 2025. Le condizioni di salute di Carlo III, segnato da una forma di cancro ritenuta incurabile, starebbero costringendo la monarchia britannica a riflettere su un possibile passaggio anticipato della corona. Secondo quanto riportano il Daily Telegraph, Perez Hilton e Radar Online, il sovrano potrebbe presto essere impossibilitato a gestire l'agenda reale sempre più fitta e impegnativa. Fonti mediche anglo-americane vicine alla famiglia reale sostengono che il tumore diagnosticato all'inizio del 2024 non sia trattabile in modo risolutivo.

