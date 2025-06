re carlo infuriato accesa discussione con camilla durante il trooping the colour

Durante il Trooping the Colour 2025, un evento tanto atteso quanto simbolico, Re Carlo si è trovato coinvolto in un acceso confronto con la Regina Camilla, creando un momento di tensione tra i festeggiamenti. Tra sguardi intensi e parole non detta, la sfida tra tradizione e emozioni ha catturato l’attenzione di tutti. Ma cosa ha scatenato questa discussione? Scopriamolo insieme.

Il 14 giugno 2025 si è tenuto il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che festeggia il compleanno del Re, anche se Re Carlo è nato a novembre. Ha salutato la folla, ha preso parte alla parata insieme alla Regina Camilla in carrozza e non a cavallo. Fin dalle prime ore del mattino, una folla di sudditi si è posizionata a Buckingham Palace, per salutare il Sovrano. Che, tuttavia, ha avuto una discussione accesa con la Regina Camilla, secondo un esperto: ecco cosa sarebbe successo. Re Carlo, la discussione con la Regina Camilla al Trooping the Colour 2025. Secondo un lettore labiale, come riporta il Mirror, Re Carlo ha riferito delle parole “molto forti” alla Regina Camilla mentre si trovavano in carrozza durante il Trooping the Colour 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it