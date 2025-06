Ravenna Calcio | sfuma il sogno del ripescaggio in Serie C si prepara per la Serie D

Ravenna Calcio vede sfumare il sogno del ripescaggio in Serie C, ma non si ferma: è già pronta a ripartire dalla Serie D, con nuove ambizioni e una squadra rinnovata. Nelle prossime ore, verranno ufficializzate le prime conferme, dall’allenatore alle pedine più brillanti della stagione. La macchina organizzativa giallorossa si rimette in moto: il futuro è tutto da scrivere, e la passione non morirà certo qui.

A stretto giro verranno sciolte le riserve sulle prime conferme, dall'allenatore alle pedine che più si sono fatte apprezzare nella stagione appena conclusa. La fine del sogno di un possibile ripescaggio in serie C, ha tenuto in stand by la macchina organizzativa giallorossa fino a venerdì sera. Quando in via Raul Gardini si sono resi conto che le escluse dalla Covisoc sarebbero in numero dispari inferiore a due, è dunque partito il piano D. Negli ambienti sportivi cittadini e in quelli del tifo organizzato, e dunque anche sui social, c'è stato fermento. Il dibattito è stato articolato. Del resto, sarebbe bastato che, oltre alla Spal, anche il Brescia avesse presentato la domanda di iscrizione.

