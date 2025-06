Rassegna al via alla Rocca. L’Olimpo di Bartoletti.

Pronti a vivere un’estate ricca di cultura e musica? Questa sera, alla Rocca di Ravaldino, si apre la rassegna ‘L’Olimpo’ di Bartoletti, un evento imperdibile che celebra il mito e la storia del panorama musicale italiano. Alle 21, l’arena ospiterà la presentazione del volume ‘Il Festival degli dei’, un viaggio tra le voci più iconiche e leggendarie. Non lasciatevelo sfuggire!

Prende il via questa sera la rassegna estiva alla Rocca di Ravaldino che si prepara per un incontro speciale: alle 21, l’arena ospiterà la presentazione del volume ‘ Il Festival degli dei ’, scritto dal giornalista Marino Bartoletti, in dialogo con il moderatore Marco Viroli. ‘Il Festival degli dei’ è una versione paradisiaca del Festival di Sanremo, l’Olimpo delle voci più celebri e iconiche che hanno scritto la storia del panorama musicale italiano. Qui si riuniscono, dunque, tutte le leggende che hanno solcato il palcoscenico dell’Ariston: da Mia Martini a Domenico Modugno, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Little Tony a Toto Cutugno, da Giorgio Gaber a Sergio Endrigo, da Mango a Claudio Villa e tanti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it