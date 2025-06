Rapita dalla mamma e ritrovata dopo 13 anni Il papà | Mia figlia non mi riconosce

Dopo tredici anni di angosciante attesa, Andrea Tonello ha finalmente ritrovato la figlia rapita dalla madre. Un ritorno che apre un nuovo capitolo di speranza e ricostruzione, anche se la ferita resta aperta: la ragazza non lo riconosce ancora. Andrea affronta con coraggio questa difficile sfida, convinto che, nonostante le ombre, la luce della verità possa illuminare il loro cammino verso un nuovo inizio.

Parla Andrea Tonello, che dopo più di un decennio di ricerche ha ritrovato la figlia che la compagna gli aveva portato via. “Le hanno insegnato a avere paura di me. Sarà difficile, ma vedo la luce in fondo al tunnel”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rapita dalla mamma e ritrovata dopo 13 anni. Il papà: “Mia figlia non mi riconosce”

È stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello, la bambina padovana rapita il 30 novembre 2012, quando aveva appena 14 mesi. La notizia è stata diffusa dai canali social del TG1. La giovane, oggi adolescente, è stata rintracciata giovedì a circa 150

