Un episodio di violenza scuote il cuore di Firenze: un uomo del Gambia di 40 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un passante pakistano, strappandogli il cellulare e ferendolo con una bottiglia in pieno centro storico. La rapina, avvenuta venerdì mattina in piazza San Pier Maggiore, ha scosso la comunità locale, sottolineando ancora una volta l'importanza di vigilare sulla sicurezza urbana e di reagire con fermezza contro ogni forma di violenza.

Aggredisce un passante, gli strappa il cellulare e poi lo ferisce con una bottiglia. Un 40enne del Gambia è stato arrestato per questo. La rapina è stata messa a segno venerdì mattina in piazza San Pier Maggiore, nel centro storico di Firenze, ai danni di un pakistano appena uscito dal luogo di lavoro. La vittima stava camminando con un amico, quando con una presa al collo è stato derubato del cellulare. Il rapinatore è scappato con la refurtiva ma è stato inseguito e raggiunto dai due che, nel tentativo di riprendersi il telefono, secondo quanto ricostruito, sono stati nuovamente aggrediti con i vetri di una bottiglia rotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina un passante: gli strappa il cellulare e lo ferisce con una bottiglia, arrestato

