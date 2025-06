Raid iraniano su Haifa e Tel Aviv oltre 10 morti e 200 feriti Trump minaccia | Se attaccati da Teheran colpiremo con tutta la forza - VIDEO

Una escalation di tensioni tra Iran e Israele scuote la regione: dopo un raid iraniano su Haifa e Tel Aviv, con oltre 10 morti e 200 feriti, Donald Trump minaccia una risposta devastante se Teheran dovesse attaccare gli Stati Uniti. La situazione si fa sempre più critica, con entrambe le parti pronte a giocarsi il tutto per tutto in un contesto di guerra aperta. Il rischio di un conflitto globale è dietro l’angolo, e il mondo osserva in ansia.

Teheran ha risposto all'ultimo attacco dello Stato ebraico con un nuovo lancio di missili, prendendo di mira le principali città israeliane. Il tycoon minaccia un attacco Usa Raid iraniano su Israele, colpite le città di Haifa, Tel Aviv e Gerusalemme. Il bilancio è quello di oltre 10 morti e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Raid iraniano su Haifa e Tel Aviv, oltre 10 morti e 200 feriti, Trump minaccia: "Se attaccati da Teheran, colpiremo con tutta la forza" - VIDEO

In questa notizia si parla di: raid - iraniano - haifa - aviv

Come i raid di Israele compromettono i negoziati sul programma nucleare iraniano: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso - Le recenti azioni militari di Israele contro obiettivi iraniani scuotono le fondamenta dei negoziati sul programma nucleare.

Terza notte di guerra #Iran-#Israele. Missili e droni iraniani in varie città israeliane da Gerusalemme a Tel Aviv a Haifa. Almeno 8 morti e 200 i feriti negli ultimi raid di Teheran. Nel video l'IDF colpisce un sito sotterraneo di stoccaggio di missili nell'Iran occide Vai su X

MEDIO ORIENTE | Ondata di missili dall'Iran, Haifa e Tel Aviv nel mirino, un morto. Raid israeliano nello Yemen. L'Idf cerca di uccidere il capo militare degli Houthi a Sanaa #ANSA Vai su Facebook

Ondata di missili dall'Iran, Haifa e Tel Aviv nel mirino. Raid israeliano nello Yemen; Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Cnn: operazione di Israele contro Iran durerà settimane; Caccia Idf su Teheran. Raid iraniani su Israele: 1 morto in Bassa Galilea, feriti ad Haifa.

Ondata di missili dall'Iran, Haifa e Tel Aviv nel mirino. Raid israeliano nello Yemen

Segnala ansa.it: Bbc: sirene udite ad Amman, la Giordania chiude lo spazio aereo.