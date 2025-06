Raggiunto e investito dalle fiamme | lotta per la vita in ospedale

Un drammatico incidente scuote Torgiano: un uomo di 82 anni è stato raggiunto e investito dalle fiamme, riportando gravi ustioni. Trasportato d’urgenza in ospedale a Perugia e poi trasferito a Cesena, lotta per la vita con prognosi riservata. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione. Resta con noi per seguire gli sviluppi di questa triste vicenda.

È ricoverato a Cesena, in prognosi riservata, l'82enne di Torgiano che nel primo pomeriggio di venerdì è stato investito dalle fiamme. L'uomo - che ha riportato ustioni su circa metà del corpo - è stato portato in codice rosso a Perugia, poi mi medici hanno deciso il trasferimento al centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Raggiunto e investito dalle fiamme: lotta per la vita in ospedale

