Ragazzino denuncia violenza all’interno di una piscina a Perugia indagini in corso

Un grave episodio scuote Perugia: un ragazzino ha denunciato di aver subito violenza all’interno di una piscina della città. L’indagine, coordinata dalla Procura, è ancora in corso, mentre le autorità cercano di fare luce sui dettagli di quanto accaduto. La comunità locale si mobilita per capire e reagire a questa vicenda delicata, che mette in discussione la sicurezza delle strutture pubbliche e l’importanza di tutelare i più giovani.

Un ragazzino ha denunciato di essere stato violentato all’interno degli spogliatoi o dei bagni (particolare non ancora chiaro) di una piscina a Perugia e su quanto successo è in corso un’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo umbro. A riportare la notizia sono giornali e media locali. L’episodio sarebbe avvenuto durante l’orario di apertura della struttura. Il minorenne è stato quindi assistito da alcuni coetanei e dal personale di servizio. È stata quindi fatta intervenire un’ambulanza e la polizia. Il presunto aggressore si sarebbe poi allontanato e sono in corso indagini per risalire alla sua identità anche ricorrendo alle immagini del sistema di videosorveglianza della piscina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazzino denuncia violenza all’interno di una piscina a Perugia, indagini in corso

In questa notizia si parla di: ragazzino - interno - piscina - perugia

Un ragazzino di appena 15 anni ha raccontato di essere stato violentato da uno sconosciuto venerdì pomeriggio all'interno degli spogliatoi di una piscina della città, nella zona di Madonna Alta. Il minore ha spiegato di essere stato costretto a subire atti sessua Vai su Facebook

Perugia, ragazzino di 15 anni: «Sono stato abusato sessualmente in piscina»; Quindicenne violentato negli spogliatoi di una piscina, caccia all'aggressore in fuga. «Non potevamo immaginar; Violentato nello spogliatoio di una piscina da uno sconosciuto: la denuncia di un 15enne a Perugia.

«Uno sconosciuto mi ha violentato in una piscina di Perugia». Il racconto choc di un 15enne - Un ragazzino di appena 15 anni ha raccontato di essere stato violentato da uno sconosciuto venerdì pomeriggio all'interno degli ... Come scrive msn.com